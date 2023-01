Bova. Sorpresi due operai in nero: uno prendeva il Reddito di cittadinanza

In un cantiere allestito in corrispondenza dell’abitazione di proprietà di un 49enne di Bova, nel reggino, vi erano due lavoratori in nero che da un controllo successivo si è scoperto non fossero stati inviati a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla specifica mansione oltre che uno dei due percepisse anche il reddito di cittadinanza.

A fare la scoperta sono stati i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, coadiuvati dai colleghi della Stazione locale, nell’ambito di una specifica attività volta proprio al contrasto del lavoro irregolare e alla verificare del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al termine del controllo, quindi, il 49enne è stato denunciato con la contestazione di sanzioni per un totale di 13 mila euro, mentre il percettore del Rdc è stato immediatamente segnalato all’Inps affinché gli venga revocato il beneficio.