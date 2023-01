Luzzi, Litigano per futili motivi e poi gli spari: titolare di un bar ferito alle gambe

Una lite per futili motivi sarebbe stata alla base del ferimento del titolare di un bar di Luzzi, nel cosentino, attinto alle gambe dai colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati esplosi da un’altra persona già identificata dai carabinieri della compagnia di Rende che, coordinati dalla Procura di Cosenza, l’hanno sottoposta a fermo per tentato omicidio.

La vittima, subito dopo l’accaduto, è stata portata nel pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata, nel capoluogo bruzio: da quanto appreso non ha riportato delle ferite gravi e non è in pericolo di vita.