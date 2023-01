Come scegliere il colore del logo?

Un logo è un'immagine con testo che simboleggia un'azienda, una squadra sportiva, un evento. L'obiettivo è aumentare la notorietà del marchio. Il logo deve essere luminoso, informativo e memorabile. Una delle questioni più importanti è la scelta dei colori, da cui dipende la percezione psicologica di una persona. Consideriamo questo argomento in modo più dettagliato.

Significati dei colori

Consideriamo lo sfondo psicologico dei colori del logo:

- nero, simboleggia l'unitarietà e l'eleganza, utilizzato dalle aziende che vogliono mostrare lusso e potere; in combinazione con il bianco, è associato alla tristezza e alla negatività;

- il bianco, simbolo di tenerezza, purezza e neutralità, più spesso utilizzato nei loghi di aziende farmaceutiche, mediche e tecnologiche;

- grigio, indica professionalità e stabilità, raramente utilizzato come colore primario, spesso solo come sfondo;

- rosso, finge giovinezza ed energia, permette di attirare rapidamente l'attenzione, un'abbondanza di colore può essere vista nel logo di negozi sportivi, esercizi di ristorazione;

- arancione, amichevole e creativo, adatto alle aziende che producono o vendono beni per bambini; va tenuto presente che in combinazione con il rosso mostra aggressività;

- giallo, indica felicità, gioia e ottimismo, il colore è eccellente per l'azione, spesso utilizzato da bookmaker, agenzie pubblicitarie;

- viola, implica ricchezza, successo, coraggio e determinazione, il colore è utilizzato nei loghi di aziende che producono, vendono cosmetici e profumi, istituzioni educative;

- verde e blu, simboleggiano pace e tranquillità, sono utilizzati nei loghi delle aziende che forniscono biancheria da letto;

- beige, eleganza ed estetica, di solito il colore è utilizzato nel logo di società di investimento;

- blu, durata e antichità, adatto ai negozi che vendono oggetti d'antiquariato, rarità e articoli decorativi;

- smeraldo, personifica la novità, il desiderio di qualsiasi traguardo, ottimale per le aziende e i negozi di viaggi.

Se analizziamo le combinazioni di colori già utilizzate nei loghi, le gamme più comuni sono giallo con rosso, verde con giallo, grigio con beige e marrone. Statisticamente, le gamme meno comuni sono il bianco con l'arancione, il rosso con il nero, il blu con il beige.

Come scegliere il colore del logo

Attenetevi al seguente algoritmo:

1. Scrivete i sentimenti e le emozioni espressi dall'oggetto nell'elenco;

2. Determinare il grado di espressione dei sentimenti e delle emozioni; è ottimale utilizzare una società di persone di età, sesso, istruzione e livelli di reddito diversi per il brainstorming;

3. Abbinare i sentimenti ai colori;

4. Ottenere una serie di colori da utilizzare nell'immagine e la percentuale di necessità del loro utilizzo;

5. Creare un logo, se i colori sono ugualmente degni di essere inclusi nell'immagine, allora fare alcuni esempi, condurre un caso di studio su Internet o sulla strada della vostra città al fine di determinare l'opzione migliore.

Analizziamo la sequenza di azioni con l'esempio di un negozio per giardinieri. Il negozio vende i seguenti prodotti comuni: vasi, terra fertile, piante. Tutti questi prodotti sono associati alla tranquillità, alla cordialità, alla luce e all'armonia. Se confrontiamo queste sensazioni con i colori, l'elenco sarà così composto: verde, giallo, blu, grigio. A nostro modesto parere, il contenuto di colore nell'immagine dovrebbe essere lo stesso, per un totale del 25%. È consigliabile che lo sfondo sia grigio, con bordi verdi e blu. Inserire un oggetto o una scritta in giallo all'interno per attirare l'attenzione.

Conclusione

Il successo dell'azienda dipende in una certa percentuale dalla scelta del colore del logo. È necessario dedicare tempo e sforzi alla selezione dei colori ottimali dal punto di vista della percezione psicologica. Considerate gli schemi di colore. Alcune combinazioni hanno un simbolismo diverso rispetto a un singolo colore. Non abbiate paura di sperimentare. Fate diverse scelte e scegliete la migliore. Per cambiare rapidamente colori e schemi cromatici, utilizzate il generatore di loghi Turbologo. La risorsa ha un'interfaccia semplice e intuitiva, non è necessario spendere molto tempo per imparare le sue funzionalità.