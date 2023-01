Covid, tasso di positività in discesa nonostante un lieve aumento dei casi (+259)

Lieve aumento dei casi di coronavirus in Calabria, balzati nelle ultime 24 ore a quota 259. Un aumento lieve, causato probabilmente al maggior numero di tamponi processati (+3.164): condizione, quest'ultima, che porta ad un abbassamento del tasso di positività, sceso così all'8,19%.

Maggior numero di casi riscontrati nelle province di Catanzaro e Cosenza (entrambi +83), seguiti da Reggio Calabria (+62), Crotone (+23) e Vibo Valentia (+7). Un solo caso da altrove. Nessun decesso ed un calo di 8 ricoveri in tutta la Regione.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 182 (24 in reparto, 9 in terapia intensiva, 149 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111578 (111153 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1349 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1282 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185622 (184166 guariti, 1456 deceduti).

Crotone: casi attivi 54 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59533 (59256 guariti, 277 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 463 (19 in reparto, 1 in terapia intensiva, 443 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207946 (207035 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 84 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53054 (52856 guariti, 198 deceduti).