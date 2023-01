Incendio a Lamezia: fuoco parte dalla caldaia e arriva nel locale cucina

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta un quarto d’ora dopo le dieci di questa mattina, in località Mitoio della città della Piana, per un incendio divampato di un locale adibito a cucina rustica, in prossimità di una abitazione.

La struttura, realizzata in laterizi e con una copertura a pannelli coibentati e rivestimento delle pareti interne con perline in legno, veniva usata in particolare per preparare conserve.

Da quanto appreso dai vigilfuoco, il rogo si è originato dalla caldaia che è all'interno di un piccolo locale attiguo e si è propagato poi nella cucina rustica coinvolgendo le perline in legno del rivestimento, così come parte della mobilia e del tetto di copertura.

Al momento dell'incendio all’interno vi era fortunatamente nessuno ed il tempestivo intervento dei pompieri ha portato a estinguere le fiamme evitando che si propagassero all'intera struttura. Non vi sono stati feriti.