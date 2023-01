Servizio Civile. Entro il 10 febbraio le domande per la selezione 71 volontari Avis

È on line il nuovo bando nazionale di Servizio civile con 71 posti disponibili in Calabria per l’Avis, che propone i progetti che vedono impegnati i volontari nell’assistenza, protezione civile, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale.

Tra i requisiti richiesti per presentare domanda di partecipazione alla selezione occorre avere la cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanne.

Gli aspiranti operatori dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'AVIS, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma può avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio prossimo.

Sul sito www.avis.it, oltre che nella home, anche nella sezione dedicata al Servizio Civile, i giovani interessati possono reperire tutte le informazioni utili a presentare la propria candidatura: https://www.avis.it/it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-con-i-progetti-di-avis-nazionale