Casa va a fuoco a Schiavonea, ustionati il proprietario ed il figlio 11enne

Avrebbe potuto avere conseguente ancora più serie l’incendio divampato stamani in un’abitazione di una palazzina a due piani di Marina di Schiavonea, area urbana di Corigliano Calabro, nel cosentino.

Il bilancio è di una persona ustionata in modo grave, il proprietario dell’immobile, che è stata soccorsa e trasferita nell’ospedale di Cosenza, mentre sono rimasti feriti in modo lieve gli altri componenti della famiglia, la moglie ed il figlio di 11 anni, che ha subito anch’egli delle leggere ustioni. Sia il padre che il figlio non sono però e fortunatamente in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno soccorso i malcapitati insieme ai sanitari del 118, presenti anch’essi, ed a i carabinieri a cui spetterà ora fare chiarezza sull’accaduto.

Da quanto appreso le fiamme potrebbero essere state innescate da una stufa a pellet troppo vicina ad un materasso che si sarebbe così incendiato.