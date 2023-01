Seconda prova tempi: ottimo riscontro cronometrico per gli atleti della Kroton Nuoto

Un ottimo test, utile soprattutto a verificare il livello di condizione raggiunto dai ragazzi in questi mesi di carico. Una prova utile anche perché arrivava a ridosso delle festività natalizie, periodo che rappresenta sempre un’incognita da ogni punto di vista.

Nello scorso fine settimana gli atleti della Kroton Nuoto di mister Roberto Fantasia e del preparatore atletico Proietto, sono stati impegnati a Reggio Calabria nella piscina di Parco Caserta per la seconda prova tempi organizzata dalla federazione nuoto Calabria.

La storica società pitagorica si è presentata ai nastri di partenza con ben 35 atleti, che hanno ben figurato in tutte le prove. Nonostante i carichi di lavoro importanti, infatti, gli atleti crotonesi hanno avuto in generale un ottimo riscontro cronometrico, confermandosi come sempre ai vertici delle classifiche individuali.

Continua dunque con ottimi riscontri la preparazione nella piscina olimpionica di Crotone in vista delle prossime finali regionali, prossimo obiettivo della Kroton Nuoto che vuole farsi trovare pronta per un appuntamento importante e atteso.

“Siamo soddisfatti – afferma il tecnico, Roberto Fantasia – è una prova che dimostra come i ragazzi si siano allenati con grande intensità e serietà anche durante le festività natalizie. È un periodo importante, in cui i carichi di lavoro si fanno sentire e torneranno utili per la fase clou della stagione. Inutile ricordare che abbiamo un gap da colmare, accumulato durante gli anni di inattività, ma siamo a buon punto e restiamo molto fiduciosi per il futuro”.