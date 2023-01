Auto si scontra contro mezzo pesante sulla 106: tre feriti, interviene elisoccorso

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un violento incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Strada Statale 106 nel territorio di Cassano allo Ionio. Da quanto si apprende, un'auto si sarebbe scontrata a velocità sostenuta contro un mezzo pesante, nei pressi del chilometro 25.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto assieme a personale medico del 118 ed alle squadre dei Vigili del Fuoco - necessarie per estrarre i malcapitati dalle lamiere - e dell'Anas.

Viste le ferite riportate è stato necessario allertare l'elisoccorso, che atterrato nelle vicinanze ha permesso un rapido trasferimento in ospedale dei malcapitati.

Il tratto stradale è ora sottoposto ad interventi di messa in sicurezza per permettere il ripristino della circolazione, che ha subìto notevoli rallentamenti. In corso di accertamento le dinamiche del sinistro.