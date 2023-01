Solo 113 casi di covid nel bollettino odierno, ma aumentano i ricoveri (+8)

Solito calo dei numeri di contagi di covid, nel bollettino del lunedì in Calabria, complice anche il basso numero di tamponi processati (1.517 nelle ultime 24 ore). In tutta la regione sarebbero appena 113 i nuovi positivi, a fronte di 216 guariti. Sono due i decessi, ma anche un aumento dei ricoverati (+8) che arrivano così a 143.

Il maggior numero di casi si continua a registrare nella provincia di Cosenza (+49), seguita da Crotone (+27), Catanzaro (+18), Reggio Calabria (+11) e Vibo Valentia (+7). Un solo caso proveniente da altro Stato o Provincia. Il tasso di positività invece cala al 7,45%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 143 (29 in reparto, 9 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 111.534 (111.109 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 1.515 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.449 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 185.373 (183.917 guariti, 1.456 deceduti).

Crotone: Casi attivi 51 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 42 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.513 (59.236 guariti, 277 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 471 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 207.876 (206.965 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 96 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.035 (52.837 guariti, 198 deceduti).