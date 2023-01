A fuoco struttura per anziani nel lametino: salvi i 13 degenti

Poteva trasformarsi in tragedia l'incendio avvenuto questa notte a Lamezia Terme, che ha interessato una Casa Alloggio Protetta per anziani in località Capizzaglie. Attorno all'1 di notte i Vigili del Fuoco sono stati allertati riguardo un rogo partito da una stanza al primo piano dell'edificio, giungendo celermente sul posto.

Immediato il soccorso ai pazienti ospitati nella struttura (complessivamente 13 persone): particolarmente complicato il salvataggio di una anziana, rimasta intrappolata nella sua stanza al secondo piano oramai avvolta dalle fiamme. Dopo una delicata serie di interventi la donna è stata soccorso ed affidata alle cure del personale medico del 118.

Quindici le unità dei Vigili del Fuoco - del comando provinciale di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme - intervenute sul posto, coordinate dal capo reparto Antonio Benincasa e dal capo squadra Alessandro Mazzei. Nessuno è rimasto gravemente ferito, mentre è momentaneamente interdetto l'accesso alla struttura, al fine di svolgere le dovute verifiche.

Indagano ora sull'accaduto la Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Resta da comprendere l'origine del rogo e valutare eventuali negligenze o mancanze in ambito di sicurezza.