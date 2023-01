Frane nel cosentino e catanzarese, chiuse al transito statale 18 e provinciale 163

È stata una vera e propria frana quella che si è verificata lungo strada statale 18 Tirrena inferiore, nel territorio di Amantea, nel cosentino, in particolare in località Coreca.

Stamani l’Anas aveva provveduto alla chiusura del tratto, in entrambe le direzione, parlando solo della presenza di detriti (QUI). All’arrivo dei Vigili del Fuoco del comando bruzio, che sono giunti sul posto durante la scorsa notte, in prossimità della galleria di Corec, si è constatata però che la carreggiata fosse invasa da alcuni massi, evidenziando così una instabilità del versante col pericolo per la circolazione stradale.

Da qui la decisione di chiudere la carreggiata: il transito sulla statale è così rimasto interrotto nel tratto tra Campora e Amantea sino al termine delle operazioni.

Sempre nella scorsa notte, ma nel comune di Nocera Terinese, ne catanzarese, invece, per uno smottamento è stata chiusa un’altra strada, la provinciale 163.

Anche qui sono intervenuti i Vigili del fuoco ma del distaccamento di Lamezia Terme che hanno rilevato un movimento terroso con interessamento della sede stradale. Il tratto – che collega la litoranea ed il centro di Nocera Terinese - è stato chiuso in attesa che vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza necessari.