Diamante. A fuoco i mezzi delle autolinee locali, tre i bus distrutti dalle fiamme

Stanno indagando i carabinieri sull’incendio che ha colpito ben tre autobus che erano parcheggiati in piazza Caravaggio a Diamante, comune sulla costa tirrenica del cosentino.

Sul posto, dieci minuti prima delle due della scorsa notte, sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco partire dai distaccamenti vicini di Scalea e Paola, supportate dalle autobotti che hanno assicurato il costante rifornimento idrico.

Un lavoro senza sosta dei pompieri che ha consentito di spegnere il fuoco ma per i mezzi, ormai, è stato troppo tardi: sono andati completamente distrutti.

Il rogo ha interessato in particolare i pullman di una nota ditta di autoservizi che è titolare di numerose autolinee che collegano i comuni dell’hinterland di Cosenza con il capoluogo stesso e con le rimanenti province della Calabria. Come dicevamo erano parcheggiati nella piazza che è usata come deposito.

Sono in corso tutti gli accertamenti per appurare con chiarezza se l’origine dell’incendio sia o meno di natura dolosa ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa.