Calcio a 5 femminile. La T&T Royal Lamezia affonda il Team Scaletta (6-2)

Partita non brillante ma efficace delle biancoverdi che regolano le peloritane Team Scaletta (QUI) e restano in scia del Molfetta. La Royal Team Lamezia parte con il freno a mano tirato ma poi si rende pericolosa diverse volte con Julia e Laiana Ferreira, con Sorrentino, ma Arrigo risponde presente.

Il vantaggio arriva al 7’44 grazie a Julia Ferreira che finalizza una triangolazione Sgarbi-Sorrentino. Prova a reagire il Team Scaletta con De Gaetano ma il suo tiro si ferma sul palo.

Il raddoppio per le biancoverdi arriva dopo due minuti grazie ad Aliotta: Julia Ferreira anticipa un’avversaria sulla tre quarti messinese, serve la compagna che libera da marcature può segnare.

Sul finire del tempo c’è spazio anche per la terza rete, è Elisane Sgarbi a realizzarla ma grande merito va ancora una volta a Julia Ferreira che sradica il pallone dai piedi di una avversaria e serve Sgarbi che a centro area non può far altro che ribadire in rete.

Al rientro in campo la Royal è nuovamente con il freno a mano tirato, ne approfitta Segreto che in contropiede batte Toledo con un delizioso pallonetto.

La partita sembra addormentarsi, la Royal gestisce il gioco ma non trova l’affondo giusto. A risvegliarla è Julia Ferreira che triangola con Sgarbi e lascia partire un tiro che finisce nel sette alla sinistra di Arrigo.

Il Team Scaletta riaccorcia le distanze dopo pochi secondi con Musumeci che dopo un batti e ribatti in area si trova la palla tra i piedi e segna il gol del 4-2.

Di pregevole fattura la quinta rete biancoverde ad opera di Laiana che su fallo laterale riceve palla, triangola con Sgarbi che la mette davanti al portiere dove non può sbagliare.

In chiusura arriva anche la sesta rete: Julia Ferreira fa tutto da sola, fa sedere il portiere ma poi le avversarie le coprono la visuale, serve così intelligentemente Sgarbi che a pochi centimetri dalla linea insacca.

La gara termina 6-2: un'ottima prova delle lametine che riscattano la sconfitta dell’andata. Prossimo turno domenica 29 gennaio a Reggio con lo Sporting Club.

IL TABELLINO

T&T ROYAL LAMEZIA: Toledo, Calabrese, L. Ferreira, Branca, Arzente, Perri, J. Ferreira, Aliotta, Angotti, Morelli, Sgarbi, Sorrentino. All. Carnuccio

TEAM SCALETTA: Arrigo, Cusumano, De Gaetano, Segreto, Musumeci, Crimi, Montilla, Marchetta, Luttino, Marguccio. All. Cernuto