Covid, contagio stabile: 187 nuovi casi, calano anche i ricoverati (-11)

Continuano ad emergere sempre meno casi di coronavirus in Calabria. Complice anche il basso numero di tamponi processati (1.735 nelle ultime 24 ore), in tutta la regione sarebbero appena 187 i nuovi positivi, a fronte di 164 guariti. Un solo decesso, ma anche un calo dei ricoverati (-11) che scendono così a 145.

Il maggior numero di casi si continua a registrare nella provincia di Cosenza (+84), seguita da Catanzaro (+51), Reggio Calabria (+27), Vibo Valentia (+25) e Crotone (+0). Nessun caso proveniente da altro Stato o Provincia. Il tasso di positività invece rimane stabile al 10,78%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 195 (27 in reparto, 9 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111464 (111039 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1498 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1434 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185341 (183886 guariti, 1455 deceduti).

Crotone: casi attivi 57 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59480 (59204 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 528 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 506 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207808 (206897 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 104 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53020 (52822 guariti, 198 deceduti).