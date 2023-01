Calcio, Serie C. Crotone alla prova dello “scoglio” Monterosi: le insidie dell’outsider (e del sintetico)

Nel girone C, della serie C, continua ad essere una corsa tra Catanzaro e Crotone: squadre superattive, veloci e favorite da una distanza abissale dal gruppo che precede. Non ha senso dire quale delle due leader è più forte! Entrambe posseggono autorevolezza, certificata da numeri in classifica, che le differenzia dagli altri schieramenti, in tutti e tre i gironi della categoria. Le due leader calabresi affrontano la quarta giornata di ritorno con la consapevolezza del ruolo che stanno recitando e supportate dalle tre vittorie conseguite: Crotone-Messina 1-0, Monopoli - Crotone 1-2, Crotone-Pescara 1-0; Picerno-Catanzaro 0-1, Catanzaro –Taranto 1-0, Latina-Catanzaro 0-1.





di Giuseppe Romano

Alle 14,30 di oggi si torna in campo per la quarta giornata di ritorno con gli “squali” di Franco Lerda impegnati al “Rocchi” di Viterbo, contro il Monterosi Tuscia. Le “Aquile” di Vincenzo Vivarini ospitano al “Ceravolo” l’Audace Cerignola.

Lo sguardo è puntato al massimo traguardo, la serie B. Sono sei i punti di distacco tra Crotone e Catanzaro-capolista, consapevoli che una minima sbandata andrebbe a modificare la traiettoria di marcia, a favore dell’altro.

In questa prima fase del girone di ritorno, la linea offensiva dei catanzaresi non è apparsa la “macchina da gol” che ha schiantato difese importanti con oltre quattro reti a match: una increspatura che il Crotone ha captato in modo chiaro.

La squadra del presidente Gianni Vrenna ha registrato dei ritocchi in tutti i reparti, consapevole degli ostacoli a cui si andrà incontro in questa fase finale del campionato.

Il primo “scoglio” lo troverà nella trasferta di Viterbo, nell’affrontare il Monterosi del “temporeggiatore” Leonardo Menichini (ex Crotone), che vuole dare seguito al successo contro la Juve Stabia (1-3) e ha preparato la sfida contro la vice capolista per regalare altre emozioni ai propri tifosi.

Parte dell’organico si è ricomposto e Menichini potrà contare su Rocco Costantino che rientra dalla squalifica. Ancora sulla cresta dell’onda Francesco Verde e Vincenzo Della Pietra, in gol contro la Juve Stabia, e Riccardo Tonin, che hanno rimediato le assenze di Rossi e Santarpia. Nuova e positiva esperienza per Francesco Forte tra i pali. In più c’è Salvatore Santoro che rappresenta un potenziale nuovo a centrocampo.

Una sfida che mister Lerda, considera:

“impegnativa, perché il Monterosi annovera giocatori importanti e un allenatore che organizza bene la fase difensiva. A parte le insidie prodotte dal campo sintetico”.

La strategia dei biancorossi è indugiare e ripartire:

“Conosciamo bene Menichini e occorre essere attenti, trovare la giusta determinazione fin dall’inizio, soprattutto a livello mentale e nervoso. Solo così è possibile trovare in noi la forza per superarli”.

Nessuna difficoltà per il collettivo:

“La squadra sta bene! A parte la squalifica del capitano, Golemic, e Mogos che non ha recuperato, sono tutti motivati. Fiducia anche ai nuovi arrivati, che si sono inseriti bene nel gruppo”.

In buone condizioni, si è aggregato anche Gigliotti: una forza pura nella prima linea difensiva. Dalla parte opposta, Menichini non demorde e, certamente, non stenderà il tappeto rosso al Crotone-leader, come non ha fatto col Catanzaro.

In caso di successo, sarebbe la vittoria della vita per il Monterosi-outsider del campionato. I biancorossi, però, sono consapevoli dell’ottima struttura atletica dell’avversario, con Chirico leader d’attacco, assieme a Mogos (20 gol in due 10+10), e un organico dove sono determinanti sia i titolari, sia chi entra dopo.

Prova ne è la rivelazione di Vitale: talento dell’area di rigore, a segno per due giornate consecutive (Monopoli, Pescara) è un punto di forza per le operazioni offensive, che sono cresciute d’intensità, nelle ultime giornate.

L’ARBITRO

Monterosi Tuscia-Crotone, valevole per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, in programma oggi alle 14:30 allo stadio Enrico Rocchi, sarà diretta dal Enrico Maggio di Lodi. Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro e Costin Del Santo Spataru di Siena. Quarto ufficiale: Luca Angelucci di Foligno.

Non ha precedenti con il Crotone mentre ha un precedente con il Monterosi, relativo ai playoff della scorsa stagione: Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia 2