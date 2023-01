Stabili i casi di covid nel bollettino odierno (+260), ma aumentano i decessi (+5)

Stabili i contagi di coronavirus nel bollettino di oggi in Calabria. Si contano infatti +260 positivi, a fronte di 318 guariti. Aumentano i decessi (+5), mentre diminuiscono i ricoveri (-9).

Il maggior numero dei casi si conta nella provincia di Cosenza (+124), seguita da Reggio Calabria (+58), Catanzaro (+55), Vibo Valentia (+17), Crotone (+4). Mentre sono due quelli di altri Pesi/Regione.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: CASI ATTIVI 193 (31 in reparto, 8 in terapia intensiva, 154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111415 (110990 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1418 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1352 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 185337 (183882 guariti, 1455 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 80 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59457 (59181 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 572 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 547 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 207737 (206826 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 93 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53006 (52809 guariti, 197 deceduti).