Litiga con la moglie che scappa e si rifugia a casa della vicina: 59enne finisce in carcere

Tutto è partito da una richiesta d’aiuto arrivata al 113: una lite in famiglia, l’ennesima innescata ancora da motivi futili, culminata questa volta col lancio di qualunque oggetto presente in casa da parte del marito all’indirizzo della moglie che, impaurita, si era nascosta nell’abitazione di una vicina di casa.

Sul posto è stata inviata subito una pattuglia della squadra Volante della Questura di Reggio Calabria, che ha dapprima provveduto a far accompagnare la vittima in ospedale, dove ha ricevuto l’assistenza medica e dove le è stata diagnosticata una frattura all’altezza dello zigomo, con una prognosi di 30 giorni, e che si presume sia stata causata da precedenti aggressioni subite dalla stessa.

Sul luogo c’era il marito, un 59enne del posto, che anche davanti agli agenti avrebbe indirizzato alla donna delle minacce, e che è stata arrestato per maltrattamenti in famiglia: così come stabilito dal magistrato di turno è stato accompagnato nella casa circondariale di Arghillà.