Cosenza, controlli settimanali: identificate oltre 1800 persone, più di 20 quelle denunciate

Nella settimana che si sta concludendo, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio di competenza delle operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 24 ore al giorno ben 275 equipaggi oltre alle unità cinofile.

Durante i servizi sono stati così attivati 146 posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate oltre 1827 persone e verificati 1171 veicoli.

Da qui ne sono state rilevate 332 infrazioni al Codice della Strada, con quattro autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e nove documenti di circolazione ritirati.

Effettuati anche controlli amministrativi negli esercizi commerciali mentre più di 80 stranieri sono stati identificati ad uno dei quali è stato notificato il rigetto dell’istanza del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano.

Consistente l’attività di prevenzione da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza con l’attuazione di un provvedimento restrittivo e la denuncia a piede libero di 23 persone per reati come detenzione e spaccio di stupefacenti, minaccia, lesioni personali, danneggiamento, guida senza patente e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale, stalking.

In particolare la Mobile ha segnalato un giovane in quanto trovato in possesso di hashish. La Volante è invece intervenuta in un’attività di ristorazione in quanto erano stati segnalati dei soggetti che stavano danneggiando il locale.

Sul è stato poi fermato un giovane che alla vista dei poliziotti aveva cercato di dileguarsi, opponendo anche resistenza al punto tale che un operatore ha estratto il Taser senza però usarlo.

Il giovane, dopo gli accertamenti, è stato tratto in arresto per i reati di minaccia, lesioni e danneggiamento in danno del proprietario e di un dipendente.

Nella stessa giornata, sempre la Volante, dopo un breve inseguimento, ha bloccato un’autovettura all’interno della quale vi erano tre giovani di cui due minorenni. Il conducente, senza patente perché mai conseguita, è stato deferito mentre i minori sono stati accompagnati a casa ed affidati ai familiari.

Una pattuglia, poi, è intervenuta presso un supermercato di Cosenza a seguito della segnalazione di una persona molesta, che ha identificato e denunciato. L’uomo ha anche rivolto agli agenti delle minacce e ingiurie, usando violenza nei loro confronti.

Ancora gli uomini delle Volanti hanno fermato un’autovettura con dentro due persone, una delle quali trovata in possesso di una confezione in cellophane termosaldata contenente della cocaina. La sostanza è stata sequestrata e la persona è stata anche segnalata all’Autorità Amministrativa con il contestuale ritiro della patente.

Mercoledì scorso, inoltre sono stati effettuati dei servizi specifici, disposti dal Questore Michele Maria Spina, volti al contrasto dello spaccio all’interno delle scuole.

Durante l’attività il cane antidroga ha segnalato due studenti minorenni trovati con delle modeste dosi di marijuana. Entrambi sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni e poi affidati ai rispettivi genitori.

Altri tre minorenni, nella giornata di ieri, sono stati invece perché in possesso anch’essi di marijuana. Deferito inoltre un soggetto per violazione della Sorveglianza Speciale

Infine, gli uomini del commissariato di Castrovillari hanno denunciato tre persone per atti persecutori e altre due per minaccia e danneggiamento, mentre i loro colleghi di Paola hanno notificato un Avviso e un Ammonimento del Questore e denunciato a piede libero un uomo per possesso di stupefacenti.