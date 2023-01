Calabria imbiancata: diversi i disagi. 18 escursionisti bloccati di notte sotto la neve

Le intense nevicate che da ore stanno interessando la Calabria hanno creato non pochi problemi, tra cui una disavventura, seppure a lieto fine, per due diversi gruppi di escursionisti - rispettivamente composti da otto e dieci persone - rimasti bloccati in altrettante località montane della regione.

Ad intervenire per metterli in salvo, alle 3 e mezza della notte e, poi, 20 minuti più tardi, sono stati gli uomini dei vigili del fuoco della sede centrale di Cosenza, del distaccamento di Castrovillari e di quello di San Giovanni in Fiore, che si sono recati nel comune di Saracena, in località località Novacco, e in località Botte Donato (lungo la via delle Vette) della cittadina silana.

Gli escursionisti, da quanto riferito dagli stessi pompieri, si erano avventurati con dei fuoristrada 4x4 tra i sentieri boscati dell'Altopiano Silano rimanendo bloccati in zone impervie a causa delle fitte nevicate.

Sul fare del giorno entrambe le comitive sono state raggiunte, senza non poche difficoltà, dai soccorritori e riaccompagnate in luoghi sicuri. Tanta paura ma non si registrano feriti, con gli interventi che si sono conclusi all’alba.

TRA NEVE, VENTO E MARI AGITATI

Come accennavamo nella regione sta nevicando ormai da alcune ore, con le temperatura che sono precipitate sotto lo zero dal Pollino alla Sila, così come sulle Serre e l’Aspromonte, anche nei comuni fino 700/800 metri.

Oltre alla neve anche la pioggia interessa invece la zona nord di Catanzaro, dove le aree della Presila sono anch’esse imbiancate.



Sul Tirreno, invece, soprattutto lungo la costa, soffia il vento forte ed il mare è decisamente mosso al punto che alcuni sindaci hanno interdetto il transito sui rispettivi lungomare, come a Paola, Fuscaldo e Diamante.

Mare agitato anche sullo Jonio, soprattutto nel crotonese mentre sull’area centrosettentrionale della Calabria piove dalla notte ma vi sono state delle schiarite.

In provincia di Vibo Valentia, infine, nel territorio di Serra San Bruno, a causa dell'abbondante nevicata, i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi per dei rami ed alberi caduti sulla sede stradale, ma fortunatamente senza feriti.