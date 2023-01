Freddo, iniziativa a Reggio dell’Nfp: un cappotto appeso in piazza per i bisognosi

Con le rigide temperature che si sono abbattute sulla nostra regione, maggiore attenzione è necessario riservare a quanti vivano per strada o che una casa ce l’abbiano ma in entrambe i casi non possano permettersi di acquistare un capo d’abbigliamento che li protegga dal freddo.

“Il bene genera bene, non lasciamo nessuno indietro”: con questo slogan, così, il Nuovo Fronte Politico di Reggio Calabria ha riproposto da ieri una iniziativa che già due anni fa rese meno duro l’inverno per tante persone bisognose.

Sono stati pertanto consegnati a diversi senza tetto abiti e coperte, ma ne hanno anche appesi in punti strategici della città come Piazza Duomo, piazza Garibaldi, Piazza Sant’Agostino e Piazza San Giorgio, così da consentire anche a chi non viva per strada, ma non se la passi tanto bene, di poter avere un cappotto senza doverlo comprare.

Nfc invita anche chiunque voglia aiutare in questa iniziativa ad affiggere anch’essi un cartello informativo e ad appendere un cappotto.