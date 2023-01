Brutto impatto sulla Ss 106: conducenti estratti dalle lamiere, sono gravi

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in un altrettanto grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. Il sinistro, ha coinvolto una Bmw Serie 1 ed una Opel Mokka che per cause ancora in corso di accertamento, intorno a mezzanotte e mezza, si sono scontrate sulla statale 106 in località Bellino, nel catanzarese.

I rispettivi conducenti, una volta estratti dalle lamiere contorte, sono stati affidati al personale sanitario del Sue118 per le cure del caso e il loro successivo trasporto in ospedale, avvenuto in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina che hanno anche messo in sicurezza il sito e le vetture, oltre alla polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

La Statale 106, nel tratto interessato dall’incidente, è stata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.