Covid, più di 200 casi nel bollettino odierno. Un decesso e tre nuovi ricoveri

Si mantiene ancora sottotono il bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. A fronte di 2.341 tamponi processati nelle ultime 24 ore, sono emersi 259 nuovi casi, corrispondenti ad un tasso di positività dell' 11,6%. Ancora nuovi ricoveri (+3) mentre si registra ancora una vittima.

Maggior numero di contagi riscontrati nella provincia di Cosenza (+119), seguita da Catanzaro (+64), Reggio Calabria (+38), Crotone (+27) e Vibo Valentia (+10), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Provincia (+1).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 194 (32 in reparto, 6 in terapia intensiva, 156 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 111.359 (110.935 guariti, 424 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 1.381 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.307 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 185.250 (183.798 guariti, 1.452 deceduti).

Crotone: Casi attivi 129 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 122 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.404 (59.128 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 611 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 586 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 207.640 (206.729 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 97 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 52.985 (52.789 guariti, 196 deceduti).