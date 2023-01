Maltempo. Brusco calo delle temperature, la neve imbianca la Calabria

La Calabria si sveglia imbiancata: il brusco calo delle temperature avvenuto nelle scorse ore ha difatti portato la neve sui rilievi ed anche sotto gli ottocento metri.

Sono state soprattutto le aree silane del cosentino, in primis le località turistiche di Camigliatello e Lorica, a veder scendere le colonnine di mercurio ben sotto lo zero.

Ma il freddo si è affacciato prorompentemente anche in altre e diverse aree di montagna della regione, come sulle cime del Pollino e dell’Aspromonte, in molti comuni della Presila Cosentina e Catanzarese, sulle Serre, imbiancando tetti e abitazioni.

Dunque le piste da sci delle località turistiche si sono innevate per la gioia degli operatori locali mentre la preoccupazione si rivolger ore al ghiaccio.

La Calabria, però, sempre nella scorsa notte, è stata interessata anche dalla pioggia, a tratti intensa, e dal vento forte. Il mare, poi, è molto mosso sul versante tirrenico, dove nelle ultime ore si sono già registrate delle mareggiate. Fortunatamente non sono stati segnalati problemi particolari per quanto riguarda la viabilità sia ordinaria che autostradale.

A Falerna Marina, però, è crollata parte dell’area ciclo pedonale all’ingresso del centro. Il tratto interessato, che va da Falerna Marina a Nocera Terinese, già malconcio per le piogge incessanti e il vento forte dello scorso fine settimana, ha ceduto venendo giù con tutta la parte del marciapiede. Al momento sono in corso lavori di ripristino.