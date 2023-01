Covid, il bollettino. Otto morti nelle ultime 24 ore, oltre ottocento i guariti

Sono 2920 i tamponi eseguiti tra ieri ed oggi in Calabria, dei quali 301 sono quelli risultati positivi al Covid19: 133 nel cosentino, 71 nel catanzarese, 44 nel crotonese, 39 nel reggino, 12 nel vibonese e due di fuori regione.

Il bollettino ufficiale della Regione segnala poi e però ben otto deceduti: sette nel cosentino e uno nel vibonese. Sono invece 821 i nuovi guariti.

Calano di 528 unità gli attualmente positivi che sono ad oggi 2828, dei quali 2670 (-518 da ieri) in isolamento, 152 (-9 da ieri) in reparto e 6 (-1 da ieri) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 191 (29 in reparto, 6 in terapia intensiva, 156 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 111298 (110874 guariti, 424 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 1584 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1512 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 184928 (183477 guariti, 1451 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 118 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 111 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59388 (59112 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 653 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 628 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 207560 (206649 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 102 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52970 (52774 guariti, 196 deceduti).