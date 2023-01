Covid, bollettino in discesa: 279 casi ed 1 decesso nelle ultime 24 ore

Si mantiene sottotono il bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. A fronte di 2.789 tamponi processati nelle ultime 24 ore, sono emersi 279 nuovi casi, corrisponenti ad un tasso di positività del 10%. Calano i ricoveri (-2) mentre si registra ancora una vittima.

Maggior numero di contagi riscontrati nella provincia di Cosenza (+89), seguita da Reggio Calabria (+88), Catanzaro (+73), Vibo Valentia (+16) e Crotone (+10), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Provincia (+3).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 188 (28 in reparto, 6 in terapia intensiva, 154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111230 (110806 guariti, 424 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1968 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1885 in isolamento domiciliare); casi chiusi 184411 (182967 guariti, 1444 deceduti).

Crotone: casi attivi 89 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59373 (59097 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 813 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 787 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207361 (206450 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 115 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52945 (52750 guariti, 195 deceduti).