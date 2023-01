Adecco lancia Meet Your Future, iniziativa d’orientamento e formazione per 600 studenti

Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, lancia “Meet Your Future”, un’iniziativa di orientamento e formazione dedicata a circa 600 studenti della regione, con l’obiettivo di supportarli nello sviluppo del proprio percorso formativo e professionale, contribuendo a nuove opportunità di avvicinamento alle aziende. Il programma si articola in una serie di incontri che coinvolgeranno sette licei di vari indirizzi, tra cui: alberghiero, meccanico, elettronico, informatico, agrario, tecnologico, chimico, meccatronico, scienze umane.

Nel corso del progetto, gli studenti degli istituti ITA Vittorio Emanuele II (Catanzaro), Istituto Tecnico Tecnologico St. e Scalfaro (Catanzaro), Istituto Tecnico Girifalco - I.S. (Girifalco), Itg Lamezia Terme (Lamezia Terme), ITT Malafarina (Soverato), Ipssa Taverna S.c. i.s. Di Sersale (Taverna), ITE Galileo Galilei e ITI Enrico Fermi (Vibo Valentia) avranno la possibilità di partecipare ad attività di orientamento e formazione, incentrate sulla creazione del cv, lo sviluppo di soft e hard skills e simulazioni di colloquio. Inoltre, gli studenti potranno entrare in contatto con prestigiose realtà operanti sul territorio regionale per approfondire alcuni temi fondamentali del mercato del lavoro odierno.

Raffaella Febbo, Regional People Advisor Calabria, ha commentato: “Il nostro territorio risente di uno dei più alti tassi di giovani che non sono inclusi in percorsi di studio, tirocinio o lavoro e oggi è fondamentale lavorare insieme a studenti e aziende per invertire questa tendenza. Per questo motivo, insieme ai nostri recruiter ci impegniamo quotidianamente per ispirare, guidare e aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio talento e costruire al meglio il proprio futuro professionale”.