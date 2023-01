Saccomanno (Lega): “Un plauso a FfOo e istituzioni per arresto Matteo Messina Denaro”

Giacomo Francesco Saccomanno

"Finalmente il più ricercato dei latitanti è stato tratto in arresto: una vittoria dello Stato, ma anche di tutti i cittadini onesti. Una liberazione dei territori che ha il sapore della riacquistata libertà e della consapevole forza delle Istituzioni. Una collaborazione costante tra queste che ha portato ad un risultato eclatante: l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni! Una giornata storica per l’Italia. L’arresto è avvenuto presso la clinica Maddalena di Palermo dove il boss si trovava in day hospital per degli accertamenti sanitari. Matteo Messina Denaro risulta inserito come il boss super latitante introvabile. Era considerato tra gli irreperibili più pericolosi e ricercati nel mondo, che ha proseguito e rafforzato il progetto di Cosa Nostra di inserirsi nel mondo dell’imprese e nel controllo totale del territorio". E' quanto scrive in una nota Francesco Saccomanno della Lega.

"Un sincero e forte plauso - continua la nots - ai Ros ed al suo comandante Pasquale Angelosanto, agli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali, che hanno eseguito l’operazione, ma naturalmente a tutti coloro che hanno collaborato pienamente e, quindi, ai Magistrati di Palermo, al Ministro dell’Interno, a tutti i cittadini che hanno gioito nel conoscere tale notizia. Finalmente le persone oneste che credono nello Stato possono esultare ed avere una speranza che la criminalità organizzata possa essere sconfitta".