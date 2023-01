Vibonese: in tre segnalati alla Prefettura, due denunce per droga e munizioni

Continuano i controlli della questura di Vibo Valentia. Il servizio, eseguito dagli uomini della squadra mobile insieme ai colleghi delle volanti e di Serra San Bruno e Tropea, ha portato inizialmente a segnalare due uomini alla Prefettura per uso personale di stupefacenti; un terzo è stato denunciato in stato di libertà poiché in casa gli è stato trovato del munizionamento calibro 12 detenuto abusivamente. L’attività in entrambe i casi è stata eseguita a Vibo Marina.

A Ricadi, invece, un ragazzo è stato beccato anch’egli con della droga per uso personale, dopo esser stato controllato mentre se ne andava in bicicletta.

Nella zona di Bivona, poi, è stata effettuata una approfondita perquisizione domiciliare a carico di un soggetto a cui sono stati trovati 80 grammi di marijuana divisi in svariate dosi pronte alla vendita, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento: per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà.