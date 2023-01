Sette opere d’arte trafugate tornano a casa, domani il Tpc le consegna ai proprietari

Quattro preziosi dipinti ad olio su tela e tre statuette bronzee, trafugati nel Lazio, nella Marche, in Piemonte e in Emilia Romagna, torneranno finalmente in mano dei legittimi proprietari.

La consegna delle opere avverrà ufficialmente domani, giovedì 19 gennaio, quando alle 11, nella caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, da parte del comandante del Comando Tutela del Patrimonio Culturale, il generale Vincenzo Molinese, e del comandante del nucleo Tpc di Cosenza, il tenente Giacomo Geloso.

Saranno presenti anche il Prefetto del capoluogo dello Stretto, Massimo Mariani; il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri oltre alle autorità cittadine sia civili che militari e religiose.