Prosegue l’ondata di maltempo sul centro-sud: allerta arancione anche in Calabria

Ancora maltempo in Calabria: la Protezione Civile ha diaramato una nuova allerta meteo che coinvolge buona parte dell'Italia meridionale per domani, mercoledì 18 gennaio. Tutta colpa di una perturbazione di origine nord-atlantica, una massa di aria fredda che in queste ore sta portando intense nevicate nella parte settentrionale del paese.

A partire dalla tarda nottata di oggi, invece, questa massa di aria gelida - che contribuirà ovviamente ad abbassare le temperature - si dirigerà verso sud, portando con sè pioggia, vento, neve e mareggiate sulle coste esposte. In particolare, l'allerta arancione è stata diramata per tutta la Campania e per parte di Calabria, Basilicata e Molise, dove sono previsti i fenomeni più intensi.

Previste infatti forti piogge a carattere di rovescio o temporale, concentrati in particolar modo sui settori tirrenici, con conseguente attività elettrica accompagnata da raffiche di vento, finanche di burrasca. Prevista anche molta neve, a partire dai 600-800 metri di quota, che tuttavia non dovrebbe cadere copiosa in Calabria.

Vista la generale condizione metereologica, è stata emanata anche un'allerta gialla su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna. In giallo anche i restanti settori di Molise, Basilicata e Calabria.