Covid, lieve aumento dei contagi (+469): tasso di positività all’11,98%

Aumentano, in modo contenuto, i nuovi casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti mette in luce 469 casi a fronte di 592 guariti, mentre i ricoverati nei vari ospedali calabresi sono 170 (di cui 7 in terapia intensiva).

Il maggior numero dei contagi si registra nella provincia di Cosenza (+165), seguita da Catanzaro (+126), Reggio Calabria (+107), Crotone (+46) e Vibo Valentia (+19), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+6). Processati, nelle ultime 24 ore, 3.916 tamponi, con un tasso di positività che si accresce all'11,98%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 193 (28 in reparto, 6 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111152 (110728 guariti, 424 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2167 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2084 in isolamento domiciliare); casi chiusi 184123 (182680 guariti, 1443 deceduti).

Crotone: casi attivi 107 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59345 (59069 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 771 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 746 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207315 (206404 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 122 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); casi chiusi52922 (52727 guariti, 195 deceduti).