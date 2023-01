Torna la paura del racket, tanica di benzina davanti a un locale di Reggio

La mano del racket si riaffaccia a Reggio Calabria dove un lounge bar e ristorante su via De Nava si è visto recapitare un messaggio certamente allarmante.

Davanti all’ingresso dell’attività commerciale, che si trova a poche centinaia di metri dal Museo Nazionale, è stata difatti ritrovata una tanica di benzina.

Il ritrovamento è avvenuto stamattina quando sul posto sono giunte le pattuglie della Squadra Volante e i colleghi della Squadra Mobile della Questura cittadina.

Dell’accaduto è stato notiziato il sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo dello Stretto: già avviate le investigazioni per cercare di risalire a chi possa aver lasciato il “messaggio” - evidentemente mafioso, almeno per le modalità - dinanzi al locale. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.

L’attenzione degli inquirenti è rivolta alle immagini degli impianti di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.