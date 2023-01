Crotone. Accordo Eni, ecco come il Comune spenderà la prima tranche dei 17 milioni

Un programma di interventi che viene definito dall’amministrazione comunale come “corposo e concreto”, che spazia dal centro alle periferie di Crotone.

A presentarlo, questa mattina, nella Casa della Cultura, il sindaco Vincenzo Voce, il suo vice Sandro Cretella, l’assessore Rossella Parise e il collega Antonio Francesco Scandale.

Si tratta dunque del primo piano annuale degli interventi relativi all’accordo stipulato tra l’Ente e l’Eni, lo scorso 21 dicembre (QUI), rubricato sotto la voce “contributo allo sviluppo”.

Ed in tal senso, i presenti hanno spiegato preveda ventuno interventi per un totale di 5milioni di euro che saranno impiegati per la realizzazione di opere di riqualificazione ed interventi infrastrutturali e che rappresentano quindi il primo step di un percorso che prevede l’impiego di un totale di 16.750.000.

Entrando nel dettaglio, un milione e novecento mila euro sono destinati al ripristino dei serbatoi di accumulo idrico in località S. Giorgio, destinati a sopperire ad eventuali emergenze idriche evitando, in questo modo, disagi ai cittadini.

I primi 400 mila euro riguardano un impegno pluriennale per la realizzazione di una nuova strada di collegamento nel quartiere Farina verso il centro città.

“Una strada - hanno affermato dall’amministrazione - destinata a cambiare la quotidianità di migliaia di residenti del popolare quartiere oltre che a valorizzare lo stesso anche dal punto della vivibilità oltre che della sicurezza”.

Un altro primo investimento di 100 mila euro, anch’esso relativo ad un impegno pluriennale, è finalizzato invece alla progettazione di un intervento di protezione della fascia costiera a nord di Capo Colonna.

Mezzo milione di euro, poi, sarà impiegato per la riqualificazione dei quartieri divisi in aree specifiche: Papanice, Apriglianello, Tufolo-Farina, Poggio Pudano, Margherita, Gabella, Cantorato, Iannello, Capo Colonna, Salica.

Investimenti sono previsti anche nei servizi: nel dettaglio, 510 mila euro sono la prima annualità di un affidamento triennale per il trasporto scolastico mentre 480 mila euro rappresentano anch’essi la prima annualità di un affidamento triennale per la mensa scolastica.

Ed ancora, 250 mila euro sono relativi alla riqualificazione funzionale di immobili comunali. Si programma anche per la sicurezza e la vivibilità cittadina: 50milaeuro andranno all’installazione di telecamere di video-sorveglianza per il controllo del territorio e il monitoraggio contro l’abbandono abusivo di rifiuti mentre 80 mila saranno impiegati per la realizzazione di varchi automatizzati per le zone a traffico limitato.

Un investimento di 50 mila euro è stato deliberato per l’incremento del verde cittadino attraverso la posa in opera di alberature. Nella piazza che porta il suo nome sarà installata la statua di Pitagora, per cui sono stati previsti 60 mila euro.

Decisi, ancora, deli interventi finalizzati ad incentivare la presenza di flussi turistici durante la stagione estiva con la promozione di grandi eventi ma l’obiettivo è anche destagionalizzare ed al riguardo sono programmate ulteriori attività di intrattenimento durante tutto l’anno come ad esempio il “Kroton Jazz Festival”.

Rientrano nel percorso sia il programma degli eventi del mese mariano che delle prossime festività natalizie così come attività di marketing territoriale e comunicazione per la promozione del territorio.

Stanziati, infine, 100 mila euro per la gestione del Teatro Comunale che nel 2023 inizierà la sua programmazione.