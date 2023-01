Morto Giovanni Puccio, storico dirigente del Pd calabrese

Giovanni Puccio

Lutto nel Partito Democratico calabrese: una lunga malattia si è difatti portato via Giovanni Puccio, dirigente di lungo corso dei Dem, ex sindaco di Botricello e già responsabile organizzativo regionale dello stesso Pd.

Puccio era stato uno dei principali protagonisti della sinistra calabrese sin dalla sua iniziale militanza nel Pci, passando poi tra le diverse fasi dell’ormai ex Partito Comunista Italiano: da Pds fino ai Democratici di Sinistra.

Ritenuto sempre un punto di riferimento tanto per i militanti dem, quanto per i dirigenti del partito, di recente ha ricoperto anche l’incarico di coordinatore del Pd per l’area metropolitana di Reggio Calabria.