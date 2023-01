Volley, Serie C: ottava vittoria di fila per la Kermes&Altaflex, battuta in trasferta la Milani Rende

Buona affermazione per i ragazzi della Kermes & Altaflex Catanzaro Volley che nella tredicesima giornata di campionato di serie C si aggiudicano il match contro la New Tech Milani con il risultato di 3-1.

Catanzaresi in campo con la diagonale palleggiatore/opposto Colacino e Piazza, Citriniti e Prudente centrali, Simone e Leone le due bande e Giglio nel ruolo di libero.

Partono bene i giallorossi che impongono sin dalle prime battute il loro ritmo ai padroni di casa vincendo il primo set con il parziale di 16/25.

Secondo set più tirato con la formazione rendese che scende in campo più determinata e sorprende i catanzaresi di coach Simone, vincendo il set 25/22.

Nel terzo set la Kermes torna a fare il suo gioco e si impone con il punteggio di 18/25. Quarto ed ultimo set giocato punto a punto e chiuso dai catanzaresi sul 21/25.

Una vittoria molto importante per i catanzaresi in vista del big match di sabato prossimo, 21 gennaio, contro la capolista Bisignano al PalaEvent di Catanzaro.