Covid, casi ancora in discesa (+189) ma aumentano i decessi (+4)

Anche oggi i dati del bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria sono decisamente bassi: sono infatti "solo" 189 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore, a fronte di 200 guariti. Calano anche i ricoveri (-8) mentre aumentano i decessi (+4).

Il maggior numero di casi è registrato nella provincia di Cosenza (+88), seguita da Reggio Calabria (+42), Crotone (+34), Catanzaro (+17) e Vibo Valentia (+7), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1). Processati 1.818 tamponi, con un tasso di positività al 10,4%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 107 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111112 (110688 guariti, 424 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2327 (84 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2242 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183798 (182357 guariti, 1441 deceduti).

Crotone: casi attivi 108 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59298 (59022 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 797 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207182 (206271 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 137 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 119 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52888 (52693 guariti, 195 deceduti).