Calcio, Serie C. Crotone-Pescara: gli abruzzesi cercano il riscatto, i rossoblù puntano al distacco

Franco Lerda e Gianni Vrenna

Allo stadio Domenico Francioni, Il Catanzaro batte il Latina (0-1 gol di Biasci) e si porta a sessanta punti in classifica, di cui nove nelle prime tre giornate di ritorno. Un cammino che non ha scalfito la condizione della squadra di continuare a imporre la sua candidatura alla promozione diretta. L’unico rivale resta il Crotone, a quota 51, con il posticipo da giocare in casa, lunedì (20,30) contro il Pescara. Un match irto di ostacoli, contro la formazione abruzzese, terza classificata e tanta qualità, che il Crotone deve vincere per non concedere altri punti di distacco, rispetto ai sei mantenuti dalla capolista fino a questa giornata.





di Giuseppe Romano

Il Crotone ha la voglia e la qualità di aprire altre pagine importanti, con qualche strafalcione in meno rispetto al girone d’andata. In questa prima fase di calciomercato, la “macchina” consegnata a mister Lerda è stata revisionata per ottenere migliori prestazioni.

Il direttore generale, Raffaele Vrenna, ha inserito maggiore qualità, per affrontare il girone di ritorno e per centrare la promozione diretta, come programmato all’inizio del campionato:

“Il ‘sogno’ resta e il progetto, che non era sbagliato, coinvolge altri tre giocatori di esperienza: Eugenio D’Ursi (SSC Napoli), maglia n. 7, esterno d’attacco, Andrea D’Errico (SSC Bari) centrocampista, Iacopo Cernigoi (Ferarpisalò) centravanti, maglia n.11”.

Già “aggregati” al gruppo hanno palesemente manifestato di conoscere bene l’ambiente “carico di entusiasmo, accogliente, motivato e ambizioso, come lo siamo noi”.

Le linee del dg sono marcate:

“Si è potenziato un profilo di qualità con passione, per raggiungere gli obiettivi con maggiore facilità e avere risposte positive, nei tempi giusti”.

Margini di miglioramento che convincono anche il mister pitagorico. Si riparte affrontando il Pescara, inserito nel girone C all’ultimo momento, terzo incomodo di Crotone e Catanzaro.

Gli adriatici sembrano essere usciti già di scena: terza posizione con 12 punti di distacco dal Crotone; 15 gol subiti nelle ultime otto gare, ultimi i due gol di rimonta del Latina, sul 2-0 del Pescara.

Squadra aperta e lunga che non aiuta tanto il portiere, ma ha realizzato 33 reti. Da considerare, inoltre, il potenziale offensivo di Chiricò (10) e Gomez (19), grande minaccia per la porta difesa da Plizzari.

Le premesse sono concrete per un pronostico a favore del Crotone. Franco Lerda, allenatore dei calabresi, mette a fuoco le insidie:

“Battere il Pescara? Presenta qualche difficoltà solo nei risultati. Possiede un organico di qualità, che ha fatto sempre bene, anche nell’ultima gara contro il Latina. Dovremo prestare molta attenzione. Si tratta sempre di un ‘blasone’ che sa gestire questi momenti, meglio degli altri. E, quando si gioca contro il Crotone, tutti trovano ulteriori motivazioni”.

Dubbi sui tre nuovi arrivati:

“c’è chi è pronto e altri che hanno bisogno di più tempo, perché hanno seguito altri carichi di lavoro con le squadre di precedenza appartenenza”.

Buone le condizioni di D’Ursi che ha già esordito contro il Monopoli e potrebbe alternarsi a Kargbò. Convocati pure D’Errico e Cernigoi.

Con l’infortunio di Mogos, la linea difensiva ha ritrovato due esterni con qualità specifiche, capaci di mordere le caviglie e chiudere bene gli spazi. Al Crotone mancherà Petriccione, il genio di centrocampo, ma mister Lerda è tranquillo, è arrivato D’Errico:

“D’Errico e Petriccione sono simili, ma, in realtà, sono due giocatori molto diversi che giocano solo nella stessa posizione.

Stiamo facendo un percorso importante in cui alcune cose stanno mutando, magari non si vedono dall’esterno, ma stiamo migliorando sotto determinati aspetti”.

Il Pescara ha ancora alle orecchie i fischi e i cori di contestazione per la rimonta subita nella gara col Latina e, proprie contro il Crotone si vogliono cancellare le tracce di tante frenate che lo hanno distanziato dalle due leader, Crotone e Catanzaro.

Ma non basta avere coraggio per risvegliarsi allo Scida, popolato da oltre 4000 spettatori. Contro la dinamica dei crotoniati occorre una strategia di gioco meno dispersiva, che faccia più filtro in difesa e maggiore incidenza nella fase offensiva. Urge ritrovare solidità e semplificare i rigidi tatticismi.

La fiducia di farcela è in Brosco, difensore centrale, il quale vorrebbe chiudere la carriera con delle ottime prestazioni, vincendo a Crotone e riprendere la corsa per il secondo posto.

Mentre, Tupta conta di essere schierato dal primo minuto nella linea d’attacco con Desogus e Cuppone:

“ero pronto anche quando non giocavo. Sono contento anche se mi manca il gol. Ci proverò a Crotone”.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso. Difensori 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 3 Cuomo, 2 Giron, 5 Golemic, 15 Papini, 36 Spaltro. Centrocampisti 86 Awua, 21 Carraro, 27 D’Errico, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale. Attaccanti 29 Cantisani, 11 Cernigoi, 32 Chiricò, 7 D’Ursi, 9 Gomez, 24 Kargbo, 77 Pannitteri. Non Disponibili 14 Mogos. Non Convocati: 25 Filosa, 41 Abbruzzese, 48 Yakubiv, 42 Giancotti, 43 Rossi, 93 Tumminello. Squalificato: Petriccione. Diffidati: Golemic, Awua e Chiricò.

Pescara: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Kraja, Aloi e Mora; Cuppone, Desogus, Tupta, Sommariva, D’Aniello, Boben, Mesik, Crescenzi, Saccani, Palmiero, D’Aloia, Gyabuaa, Germinario, Crecco, Delle Monache, Kolaj, Lescano.

L’ARBITRO

Crotone-Pescara, in programma oggi, lunedì 16 gennaio, alle 20.30, allo stadio Ezio Scida, sarà diretta dal signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Due i precedenti con i biancazzurri. Assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona. IV Uomo: Mario Perri di Roma 1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-3) Dini; Papini, Golemic, Bove e Crialese; Awa, Carraro, Vitale; Chiricò-Gomez-Tribuzzi. All. Franco Lerda. A disposizione: Branduani, Gattuso, Cuomo, Giron, Calapai, Spaltro, D’Errico, Rojas, D’Ursi, Cernigoi, Pannitteri, Kargbo. Assenti: Petriccione - squalifica, Mogos - infortunio.

Pescara (4-3-2-1) Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Kraja, Aloi e Mora; Cuppone, Desogus, Tupta. All. Alberto Colombo. A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Boben, Mesik, Crescenzi, Saccani, Palmiero, D’Aloia, Gyabuaa, Germinario, Crecco, Delle Monache, Kolaj, Lescano. Assente: Pellacani

DOVE VEDERLA

La partita Crotone-Pescara sarà visibile su Rai Sport + Hd, Eleven Sports e Onefootball. I programmi Rai sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione.