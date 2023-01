Calcio a 5 femminile, A2. È Primavera per la Royal: battuto il Città di Taranto

Gara ad altissima intensità quella tra le lametine e le pugliesi: una doppietta di Concy Primavera nel finale permette alle biancoverdi di ottenere i tre punti. Sfida al vertice al Palasparti di Lamezia Terme, si affrontano infatti la terza e la quarta in classifica del campionato di serie A2 di calcio femminile, girone D. La sfida è importante perché in palio c’è anche la qualificazione alle final four di coppa Italia.

Parte subito bene la Royal che schiera dal primo minuto il nuovo acquisto Elisane Sgarbi, la campionessa brasiliana dopo pochi secondi fa partire un tiro insidioso ma è brava Cacciapaglia a deviare.

È Lamezia a tenere le redini del gioco, ma Taranto è brava a colpire in contropiede. In uno di questi è Giliberto a servire perfettamente con un taglio in diagonale Prestes che da sola davanti a Toledo porta in vantaggio le pugliesi. Doccia fredda per la Royal che fino a quel momento aveva amministrato bene.

Le biancoverdi si catapultano in avanti ma Taranto è brava a spezzare ogni manovra locale per poi ripartire in contropiede. Si fa insistente l’azione della Royal alla ricerca del pareggio. È Julia Ferreira a trovare la rete a 17’18 dopo uno splendido triangolo con Sgarbi.

Esultanza strozzata per le lametine che subiscono subito il gol del 2-1. Disimpegno sbagliato di Laiana, palla in corner e da posizione impossibile è ancora Prestes che beffa Toledo. Si va al riposo, la Royal amministra ma Taranto è letale in contropiede.

Nel secondo tempo sono le biancoverdi a fare gioco, nel tentativo di riequilibrare il risultato. Numerose le parate del portiere avversario, il gol del pareggio arriva al 6’10 grazie ad Aliotta che raccoglie un lancio dalle retrovie e fa partire un tiro imparabile che si insacca alla sinistra del portiere.

È ancora la Royal avanti alla ricerca della vittoria, ma come successo in precedenza, si fa bucare dalle avversarie. A 15’19 è Sommese a recuperare un buon pallone a centrocampo lo cede a Pretes che avanza e calcia direttamente in porta sorprendendo Toledo e firmando il nuovo vantaggio rossoblu.

Dopo 40 secondi viene premiata la caparbietà di Sgarbi che su azione di fallo laterale serve bene al centro ma Sommese, nel tentativo di anticipare l’avversaria devia nella propria rete.

Dopo meno di un minuto arriva il primo vantaggio del match per la Royal: è ancora Sgarbi a battere un corner addosso al portiere che respinge corto proprio sulla testa di Primavera che insacca.

Grande momento delle biancoverdi che a 17’23 si portano sul 5-3 ancora una volta con Primavera: grande schema da calcio d’angolo, Julia Ferreira serve Sgarbi che appoggia a Primavera che deposita in rete da pochi metri.

Il palazzetto è in visibilio, la Royal in pochi minuti assesta il colpo del ko ad un volenteroso Taranto. Ma come successo in precedenza le biancoverdi peccano di disattenzione in difesa, Nunes De Siqueira dialoga con Pretes, la difesa si apre e permette alla tarantina di infilare Toledo.

Manca 1’58 al termine, forcing pugliese che prova il quinto uomo, ma la Royal c’è. Le lametine fermano tutti gli attacchi e segnano anche la sesta rete con Toledo su rilancio ma il gong era suonato da un secondo.

Vittoria sofferta ma meritata per le lametine che scavalcano Taranto al terzo posto e conquistano, insieme alle pugliesi, l’accesso alle final four di Coppa.

Nella final four impegno in trasferta per le biancoverdi l'8 febbraio con la Nox Molfetta, squadra che in campionato ha battuto le lametine solo al 23 secondi dalla fine dopo una partita equilibratissima. Prossimo turno ancora in casa per la T&T Royal domenica 22 gennaio con il Team Scaletta.

IL TABELLINO

T&T Royal Lamezia: Toledo, Calabrese, L. Ferreira, Masaro, Branca, J. Ferreira, Vezio, Aliotta, Morelli, Sgarbi, Sorrentino, Primavera. All. Carnuccio

Città di Taranto: Cacciapaglia, D’Amico, Giliberto, Gennari, Stante, Nunes De Siqueira, Prestes, Sommese, Calendi. All. Liotino