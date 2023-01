Covid, contagi in discesa: 243 nuovi casi e tasso di positività al 10%

La pandemia da coronavirus sembra proseguire sottotono rispetto alle scorse settimane. L'odierno bollettino infatti certifica 243 contagi a fronte di 404 guariti, ed un tasso di positività sceso al 10,48% con 2.318 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Calano anche i ricoveri (-4) mentre si registra, purtroppo, ancora una vittima.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+99), seguita da Reggio Calabria (+58), Catanzaro (+46), Vibo Valentia (+37) e Crotone (+0), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+3).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 122 (28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111080 (110657 guariti, 423 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2338 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183699 (182259 guariti, 1440 deceduti).

Crotone: casi attivi 96 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59276 (59000 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 799 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 769 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207138 (206229 guariti, 909 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 130 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 113 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52888 (52693 guariti, 195 deceduti).