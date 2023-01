Auto a fuoco minaccia una conduttura del gas: apprensione a Cortale

L’incendio di un’auto, avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza di ieri a Cortale, piccolo centro del lametino, nel catanzarese, ha tenuto impegnata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco per il rischio che le fiamme potessero propagarsi ai cavi dell’illuminazione pubblica ma, soprattutto, alla conduttura esterna del metano che serve alcune palazzine vicine.

Sono stati quindi momenti di apprensione, e ovviamente anche di disagi, per i residenti della zona in attesa che si mettessero in sicurezza le tubature del gas, ma anche per le fiamme alte e il fumo denso e acre sviluppatosi dal rogo.

Il fuoco ha distrutto una Ford Puma che era parcheggiata in prossimità dell’abitazione del proprietario, nel centro storico e fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di comandi stazione di Curinga e Cortale per gli adempimenti di competenza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio.