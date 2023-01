Scontro tra due auto nel vibonese: due feriti

Brutto incidente queste mattina a Tropea, lungo la Strada Provinciale 17, dove due auto si sono scontrate nei pressi del bivio di Cessaniti. Trattasi di una Suzuki Swift e di una Mercedes, guidate rispettivamente da due ventenni, rimasti entrambi feriti.

Uno dei due ha riportato ferite più gravi, motivo per il quale il personale medico del 118 - intervenuto celermente sul posto a seguito del sinistro - ha deciso di trasportalo in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale, per effettuare i rilievi del caso: stando a quanto si apprende, il sinistro sarebbe stato causato dall'asfalto eccessivamente bagnato dalla pioggia.