Calcio, Promozione. San Giorgio-Vigor Lamezia, l’anticipo finisce in pareggio (0-0)

Un punto in più in classifica per i biancoverdi e distanza immutata con il San Giorgio: un risultato quindi positivo per i Lametini che tornano indenni dallo scontro esterno con una diretta concorrente nel campionato calabrese di Promozione.

Una partita giocata su un campo pesante condizionata dal forte vento e anche dalla doppia espulsione di Cormaci da una parte e Bernardi dall'altra al rientro negli spogliatoi dopo la fine dei primi quarantacinque minuti.

Davvero poche le azioni da segnalare, con un primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre e una seconda frazione di gioco con i padroni di casa più propensi a tenersi stretto il pari.

Significative le azioni del 27’ su un angolo di Foderaro M., vede un tentativo debole di De Fazio che non impensierisce il numero uno di casa. Al 37’, invece, su punizione di Mangiola colpo di testa di Vara che Mercuri blocca.

Nel secondo tempo due le azioni significative: al 26' una palla pericolosa messa al centro di Foderaro G., ma la difesa reggina intercetta e mette in angolo; al 47', invece, occasione per De Fazio che di testa per un soffio non trova la deviazione vincente.

IL TABELLINO

SAN GIORGIO: De Benedetto (04), Campagna (03), Digiacomantonio, (33'st Candido ) Zuccala (25 'st Werneck) Mangiola, Cormaci, Belle M, Vara (37'st Belle L) Monorchio (04) (13’st Soraci (04), Secondi, Zampaglione. ( 31'St Gatto) A disp. Crupi, Romeo (05), Pratico (03), Minniti, All. Marcianò

VIGOR LAMEZIA: Mercuri, Tutino (04) Costanzo (04), Calomino, De Fazio, Mascaro, Foderaro M.,Silvagni (05) (49'st Covello) Foderaro G.(40'st L'età), Percia Montani (33'st Gullo) , Bernardi. A disp: Columbro (04), Gallo, Curcio (04), Giampà, Cristaudo (03), Chirico (06) All. Saladino

Arbitro: Vito Filippi di Rossano. Assistenti: Giovanni Gigliotti e Piogiuseppe Paonessa di Cosenza

Note: Espulsi Bernardi e Cormaci a fine primo tempo per reciproche scorrettezze Ammoniti Vara, Zuccala, Monorchio,

Angoli: 2-8 Rec. 0 ‘pt- 5 ’st