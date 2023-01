Si capotta viene sbalzato fuori e finisce sotto l’auto: soccorso da altri automobilisti

Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 87 nel lametino, dove un'auto è andata a scontrarsi contro un muro per poi capottarsi in mezzo alla strada.

Il tutto è avvenuto attorno alle 17:30 in un tratto ricadente nel comune di Maida: coinvolta una sola vettura, immediatamente soccorsa da altri automobilisti in transito.

A bordo dell'auto il solo conducente, che a seguito dell'impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo, finendo al di sotto dello stesso. Fortunatamente diversi automobilisti si sono fermati in suo aiuto riuscendo a sollevare l'auto ed estrarre il malcapitato.

Sul posto sono poi arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, assieme al personale sanitario del 118. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale per maggiori accertamenti, mentre l'auto e la strada sono state messe in sicurezza. I Carabinieri ora indagano per ricostruire la dinamica del sinistro.