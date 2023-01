T&T Royal Lamezia: tutto pronto per la sfida col Taranto

Domenica 15 gennaio alle ore 16.00 al Palasparti la Royal affronterà il Città di Taranto nell’ultimo turno del girone d’andata. Un match molto importante, non solo per la conquista del terzo posto ma anche e soprattutto perché alla fine del match si delineeranno le quattro squadre qualificate alla final four di Coppa Italia. La Royal, superando le pugliesi, avrebbe matematicamente conquistato il pass.



Una sfida difficile, non solo per la posta in palio ma anche perché Taranto, dopo una serie di risultati utili, nell’ultimo match è caduta in casa con Grottaglie, e arriverà a Lamezia col dente avvelenato. Ma le biancoverdi hanno studiato bene l’avversario e sapranno come affrontarlo.



Un nuovo arrivo è da registrarsi nello staff tecnico, parliamo del preparatore atletico Matteo Mercuri, un “marine” lametino che nonostante la sua giovane età ha già ottenuto grandi risultati a livello internazionale, oltre che 4 volte campione italiano di karate. Quindi un atleta che cura con dovizia i particolari della preparazione fisica.



Lo abbiamo seguito durante gli allenamenti con la squadra.



Matteo, qual era la condizione fisica delle ragazze al tuo arrivo?

Devo dire che ho trovato un’ottima condizione, le ragazze hanno risposto ottimamente fin da subito alle prove proposte, merito di una buona tenuta fisica.



Quali saranno i tuoi obiettivi con la Royal?

Mancano quattro mesi alla fine del campionato, ho stilato una serie di programmi differenziati per permettere alle ragazze di avere sempre una condizione ottimale, lavoreremo duramente in palestra per mantenerla.