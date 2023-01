Covid, il bollettino. Tasso si positività sotto il 12%, su oltre 3mila tamponi 357 i nuovi casi

Sono 357 i nuovi casi di Covid riportati quest’oggi dal consueto bollettino della Regione Calabria: 128 sono segnalati nel cosentino, 73 ciascuno rispettivamente nel crotonese e reggino, altri 56 nel catanzarese e 27 nel vibonese.

Tra ieri ed oggi sono stati 3019 i tamponi processati per un tasso di positività che si attesta di poco sotto il 12%. C’è però da aggiornate, anche in questo sabato 14 gennaio, il bilancio delle vittime: un triste elenco a cui se ne aggiunge un altro decesso avvenuto nel cosentino.

Sono invece altri 466 i pazienti guariti dal virus nelle ultime 24ore mentre gli attualmente positivi diminuiscono di 110 unità, sono in tutto 3.861.

Di questi, 3675 (-110 da ieri) sono in isolamento domiciliare, 176 (+1) sono assistiti nei reparti ospedalieri, e 10 (-1 da ieri) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 192 (31 in reparto, 7 in terapia intensiva, 154 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 110964 (110542 guariti, 422 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2240 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2157 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 183698 (182258 guariti, 1440 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 127 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59245 (58969 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 948 (32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 914 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 206931 (206022 guariti, 909 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 142 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 124 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52839 (52644 guariti, 195 deceduti).