Gioia di vivere: così Maria Assunta ha sorpreso i Carabinieri di Soverato

È un amore grande quello di Maria Assunta Frustagli, una donna di 53 anni di Davoli, nata con una tetraparesi spastica distonica che le ha provocato un gravissimo disturbo motorio, che nella mattinata di ieri ha deciso di far visita alla caserma dei Carabinieri di Soverato, accompagnata dal padre Salvatore, e donare una penna tascabile con ciondolo coccinella porta fortuna al Comandante della Compagnia, il Capitano Marco Colì e al Comandante della Stazione, il Luogotenente Salvatore Simione, conosciuti il 12 ottobre scorso in occasione dell’inaugurazione dell’aula multisensoriale per ragazzi speciali all’Istituto Alberghiero locale.

L’Arma non si è fatta attendere e ha ricambiato il dono con una copia del calendario storico 2023 e con un cappellino griffato “carabinieri”.

Non è stato solo uno scambio di regali tra Maria Assunta e i Carabinieri, ma anche di sorrisi, qualche battuta, un modo gentile di rapportarsi in allegria, rendendo così la visita a sorpresa, di grande entusiasmo e tanta soddisfazione.

Maria Assunta dalla sua carrozzina va oltre gli ostacoli della quotidianità amando il prossimo e gioendo per il dono della vita che traspare in ogni sua azione giornaliera.

“Sono una testimonial dell’amore verso il prossimo – dice Maria Assunta – e con la mia forza d’animo e vulcanicità che mi contraddistingue, penso sempre al bene, all’amore che può si può dare all’altro” e ieri lo ha dimostrato ai carabinieri.

Per questo motivo, tra le parole scambiate, Maria Assunta ha auspicato che il suo gesto fosse conosciuto da tutti a dimostrazione che la vita può sempre essere affrontata e vissuta con gioia e con un sorriso.

Una mattinata unica per l’Arma di Soverato, una bella e gradita quanto inaspettata sorpresa, che ha regalato tante emozioni e che sarà ricordata come un esempio di forza e di coraggio.