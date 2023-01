Crotone. Si smonta l’albero di Natale, piazza Pitagora chiusa a traffico e pedoni

Per rimuovere in tutta sicurezza l’imponente albero di natale posizionato in piazza Pitagora a Crotone, in occasione delle scorse, festività, il Comune ha istituito il divieto di sosta e di transito veicolare, ciclabile e pedonale sulla stessa piazza dalle 8 alle 20 - e comunque sino al termine delle attività - per lunedì 16 gennaio, fatta ovviamente eccezione per gli autoveicoli adibiti alla rimozione dello stesso albero, per i mezzi di soccorso e per quelli delle forze dell’ordine.