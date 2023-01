Aggressione Davide Ferrerio, Procura chiede il processo per tre indagati

La Procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio per tre degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla brutale aggressione subita nell’agosto scorso da Davide Ferrerio (QUI), il 21enne di origini calabresi allora in vacanza con la famiglia, e che da dopo il fatto si trova in coma nell’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano.

Il pm pitagorico Pasquale Festa quindi chiesto che vengano processati Nicolò Passalacqua, il 22enne che è accusato di aver picchiato la vittima e che deve rispondere del reato di tentato omicidio (QUI); ed inoltre la mamma della 17enne coinvolta nella vicenda, la 41enne A.P. a cui si contesta il concorso anomalo nel tentato omicidio poiché secondo l’accusa avrebbe avuto un ruolo attivo nell'organizzazione della spedizione punitiva che porto per sbaglio all’aggressione di Davide.

Setsso reato della 41enne si cointesta poi ad un romena, Andrej Gaju, 34 anni: la tesi degli inquirenti è che abbia partecipato attivamente alla spedizione.

Nelle settimane scorse, invece, la Procura per i minorenni di Catanzaro aveva disposto il giudizio immediato per la ragazza M.R.P, da poco divenuta maggiorenne, e che ha scelto il rito abbreviato.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori Davide Ferrerio sarebbe stato vittima involontaria di uno cambio di persona partito da alcune conversazioni avvenute sui social tra 31enne originario del crotonese che si sarebbe invaghito della 17enne (QUI).