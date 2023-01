A fuoco la porta dello studio di un avvocato, sul pianerottolo del liquido infiammabile

Avrebbero trovato delle tracce di liquido infiammabile sul pianerottolo i Vigili del Fuoco di Cosenza intervenuti alle prime luci del giorno di oggi in un’abitazione nel centro bruzio.

Un incendio ha difatti interessato lo studio legale di un avvocato, A.S., posto al quinto piano di un palazzo situato in piazza Europa. I pompieri sono giunti sul luogo intorno alle 6.30 del mattino dopo che era stato lanciato l’allarme a causa del fumo e dell’odore di bruciato che stava avvolgendo la tromba delle scale dello stabile. Il rogo ha danneggiato la porta del’appartamento e fortunatamente non vi sono stati feriti.

Sul posto anche una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri della Compagnia del capoluogo che stanno indagando sull’accaduto: al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per cercare di risalire all'identità dell'autore.

L'ipotesi al momento più accreditata è che il gesto possa esser collegabile proprio all'attività professionale del legale ma che non sia coinvolta la criminalità organizzata.